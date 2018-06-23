مدبولي يجتمع مع العناني والوزيري والدالي لمتابعة أعمال تطوير المتحف

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وكمال الدالي، محافظ الجيزة، واللواء كامل وزيري، رئيس الهيئة الهندسية؛ لمناقشة آخر مستجدات تطوير المتحف الكبير ومنطقة الأهرامات.





وقال "العنانى"، إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم عرض خطة الآثار في الـ4 سنوات المقبلة، وهو ما تم بأول اجتماع للحكومة بعد التشكيل في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالآثار.





وأضاف وزير الآثار، في تصريحات للصحفيين، أن هناك تعاونًا وشراكة مع القطاع الخاص لإدارة خدمات هضبة الهرم؛ لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا قبيل نهاية العام الجاري، وأنه سيتم تطوير الخدمات بالمشروع ككل والذي قرب على انتهاء الجوانب الهندسية له للتفرع لتطوير كافة الخدمات بالمشروع.





ولفت إلى أن المشروع بعد هدية مصر للعالم لما يتضمنه المشروع من نقل للآثار المختلفة، فضلًا عن طريق كباش، وسيتم فتح المعبد اليهودي بالاسكندرية والبارون في الإسكندرية، بالإضافة إلى متحف سوهاج وأغلبها تم الانتهاء منها وفي انتظار توجيهات القيادة السياسية.