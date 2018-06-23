ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مدبولي يجتمع مع العناني والوزيري والدالي لمتابعة أعمال تطوير المتحف

السبت 23/يونيو/2018 - 12:02 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع  الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وكمال الدالي، محافظ الجيزة، واللواء كامل وزيري، رئيس الهيئة الهندسية؛ لمناقشة آخر مستجدات تطوير المتحف الكبير ومنطقة الأهرامات.

وقال "العنانى"، إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم عرض خطة الآثار في الـ4 سنوات المقبلة، وهو ما تم بأول اجتماع للحكومة بعد التشكيل في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالآثار. 

وأضاف وزير الآثار، في تصريحات للصحفيين، أن هناك تعاونًا وشراكة مع القطاع الخاص لإدارة خدمات هضبة الهرم؛ لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا قبيل نهاية العام الجاري، وأنه سيتم تطوير الخدمات بالمشروع ككل والذي قرب على انتهاء الجوانب الهندسية له للتفرع لتطوير كافة الخدمات بالمشروع. 

ولفت إلى أن المشروع بعد هدية مصر للعالم لما يتضمنه المشروع من نقل للآثار المختلفة، فضلًا عن طريق كباش، وسيتم فتح المعبد اليهودي بالاسكندرية والبارون في الإسكندرية، بالإضافة إلى متحف سوهاج وأغلبها تم الانتهاء منها وفي انتظار توجيهات القيادة السياسية. 

ترشيحاتنا

مدافع المغرب: إسبانيا تلعب من أجل التأهل ونحن من أجل الكرامة

نائب وزير الزراعة: تحويل بركة عرب العليقات إلى مزرعة سمكية .. فيديو

شاهد .. جولة رئيس الوزراء في منطقة التريض بالأهرامات

مكرم محمد: انضممت لجماعة الإخوان 3 سنوات

مانشيستر يونايتد يقدم عرضا بـ180 مليون يورو لنجم ريال مدريد

ننشر التعديلات الرسمية التي أقرتها التعليم بنموذج إجابة فيزياء الثانوية

البيئة تنقذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض في السويس

الأرجنتين تطالب روسيا بترحيل 4 مشجعين لإثارتهم الشغب

تحطم طائرة عسكرية أمريكية

الرياض تطلق برنامج نجم السعودية

حارس الأرجنتين يعتذر عن مستواه مع منتخب بلاده في كأس العالم

عبد العال: الوزراء لن يوقعوا أي طلبات للنواب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول تطوير هضبة الأهرام.. صور

صور جديدة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي

رئيس الوزراء يتفقد معامل الترميم بالمتحف المصري الكبير .. صور

مساعد وزير الداخلية للمرور يترأس الحملات على الطرق السريعة.. صور

45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة

فيديو

نائب وزير الزراعة: تحويل بركة عرب العليقات إلى مزرعة سمكية .. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو
وزير الآثار: اكتشافات جديدة وافتتاح عدة معابد في 2018.. فيديو
وزير الآثار: بدء إجراءات الطرح لتشغيل المتحف الكبير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟