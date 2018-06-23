لقاء سويدان تهنئ نرمين الفقي بعيد ميلادها بصورة من الذكريات

حرصت لقاء سويدان علي تهئنة صديقتها نرمين الفقي بعيد ميلادها ونشرت صورة لهما معا عبر حسابها على موقع "انستجرام" .



وعلقت لقاء علي الصورة: "عيد ميلاد سعيد يا نيرمو كل سنة وانتي سعيدة وناجحة وطيبة حبيبتي القمر دا جزء من ذكرياتنا لأن ذكرياتنا كتير".



يذكر أن آخر أعمال لقاء الدرامية مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى وأحمد بدير وسوسن بدر ومنذر رياحنة وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان والراقصة دينا وطارق صبري وريم هلال ودنيا المصرى وأحمد صيام وشريف باهر وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب وأحمد النقلي وعلي الوصال، للمؤلف أحمد صبحي، والمنتج ممدوح شاهين، والمخرج محمد النقلي.