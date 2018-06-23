لعنة مذبحة الرحاب تصيب الجيزة.. جيران أحفاد الفنان المرسي أبو العباس يروون تفاصيل 6 ساعات.. الأهالي: «الست هبة اتقتلت هي وبناتها».. والزوج: «مراتي والعيال راحوا»

- "صدى البلد" في مسرح جريمة قتل أم وطفلتيها بمنطقة بولاق الدكرور

- لغز في ارتكاب المذبحة.. وفرق المباحث تواصل عملها لضبط الجناة - أحد جيران الضحايا: "الست هبة اتقتلت هي وبناتها" العبارة التي هزت الشارع - الذهول أصاب رب الأسرة وظل يردد: "مراتي والبنات راحوا"





جريمة قتل بشعة شهدتها منطقة بولاق الدكرور، بعد مقتل هبة عادل، ربة منزل، وابنتها الكبرى "جنة الله" طالبة بالصف الثالث الإعدادي، والصغرى "حبيبة" البالغة من العمر 11 عاما، حيث انتقل "صدى البلد" إلى موقع الجريمة شارع مسجد الصحابة لمعرفة تفاصيل الحادث البشع.





وأمام مسرح المذبحة تمركزت قيادات قطاع أمن الجيزة وضباط مباحث قسم بولاق الدكرور، لاستكمال عمل فرق البحث لكشف ملابسات الجريمة وفك لغز القتل والوصول إلى قاتل أحفاد الفنان المرسي أبوالعباس.





محل الجريمة منزل مكون من 8 طوابق بمنتصف الشارع، ملك خالد أبو عيطة شقيق كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة، والجميع في حالة من الذهول حول الجريمة البشعة، وقال أحمد خالد نجل مالك العقار، إن أهالي المنطقة اكتشفوا الجريمة في الواحدة والنصف من صباح يوم الأربعاء عقب انتهاء مباراة مصر وروسيا في كأس العالم، حين خرج هو وشقيقه لشراء بعض المستلزمات وعند عودتهم وأثناء تواجدهم بشقتهم بالطابق الأول، استمعوا لأصوات أقدام على سلم العقار فهرعوا إلي الخارج لاستطلاع الامر، فقابلهم أحد الجيران قائلا: "الست هبة أتقتلت هي وبناتها".





وأشار أحمد إلى أن الشقة مكونة من غرفتين وصالة كبيرة، وقام بالدخول إلى الشقة برفقة وحدة الإسعاف لرفع الجثث الثلاثة، حيث شاهد مكتبة تحوي كتب بمدخل الشقة مقلوبة بالكامل على الأرض وعلى يمين الشقة غرفة بها سرير كانت ترقد عليه "جنة الله" ووجها في حالة انتفاخ ويتشح باللون الأزرق، وبداخل غرفة النوم الأخري كانت الأم ملقاة على الأرض وتحت قدمها "حبيبة" وجسديهما يتشح باللون الازرق.





"لا اله الا الله مراتي وبناتي ماتوا"، بهذه الكلمات وصف أحمد مشهد الزوج الحزين الذي وقف بمنتصف الشقة في حالة انهيار مرددا "مراتي ماتت والبنات راحت"، وكان هناك عدد من أقاربه بداخل الشقة، فقام والدا بإبلاغ الشرطة، وبعد فترة حضرت دوريات الشرطة وتم إغلاق مسرح الجريمة واستجواب الزوج والجيران وعامل الجراج المواجه للعقار وصاحب محل دي جي وإحدى جارات المجني عليها بالعقار.





وأضاف أحمد، بعد فترة وجيزة حضر أعضاء النيابة العامة والأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة، وتم إجراء معاينة لباب الشقة والمنافذ، ورفع بصمات من المكان بالكامل، الأمر الذي استغرق قرابة 5 ساعات من الثانية صباح الاربعاء حتى نقل الجثامين في السابعة صباحا إلى المشرحة.





وقال محمود أحمد مالك أحد المحال التجارية بالشارع، إن فرق البحث الأمنية قامت بتفريغ كافة كاميرات المراقبة والتي توجد أعلي المحال التجارية، واتضح ان مدخل العقار محل مسرح الجريمة لا يرصده سوي كاميرا مراقبة اعلي سوبر ماركت على مدخل الشارع.





وفجر محمود مفاجأة، حين أكد أن قوات الأمن أشتبهت في سيدتين منتقبتين دخلا إلي العقار وتم الاشتباه بهما إلا انه اتضح أنهما حضرتا لزيارة أحد السيدات من السكان الجدد بالعقار.





وقالت أم يوسف إحدى جيران المجني عليهم بالعقار، إن المجني عليها كانت فائقة الاحترام وكانت تربطها بها علاقة جيدة واعتادت المجني عليها اعطائها مبالغ مالية لإرسالها لمستشفي 57357، ويوم الجريمة عادت من منزل أسرتها في السادسة مساء ولم تستمتع لأصوات غريبة او استغاثات من داخل شقة جارتها القتيلة أثناء صعودها.





وتواصل فرق البحث بقيادة اللواء ابراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية والعميد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة مناقشة الجيران بالشارع ومعاينة مسرح الجريمة وإعادة تفريغ الكاميرات لكشف اللغز والتوصل الي الجاني والبحث في سرقة مبلغ 340 ألف جنيه بحسب أقوال زوج القتيلة والتي قرر أنه تحصل عليها من بيع شقة ميراث من والده منذ اسبوعين.





فيما كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول أجرت معاينة تصويرية لمسرح جريمة القتل.





وأسفرت المعاينة التي أجراها محمد عمر وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، أن الجريمة وقعت داخل شقة بعقار ببولاق الدكرور وتبين سلامة منافذ ومداخل الشقة وعدم وجود آثار كسر أو عنف بباب الشقة كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.





وكشفت مناظرة النيابة برئاسة المستشار محمد خالد مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة أن جثة الأم لسيدة تبلغ قرابة 38 عاما تدعي "هبة" وعثر عليها بين السرير والدولاب ويوجد كدمة بالعين وآثار خنق حول الرقبة وعثر بجوار الجثة علي ايشارب رجحت المعاينة خنقها به وأضافت المناظرة عن إصابتها بخدوش بالصدر ما يضع احتمالية مقاومتها الجاني.





وعثر علي الطفلتين القتيلتين كل منهما علي سرير، حيث تبين كتم أنفاس الطفلة الكبري "جنة الله" 12 سنة ب "مخدة" بينما تعرضت الطفلة الصغيرة "حبيبة" 10 سنوات للخنق بـ"سلك تليفون".





وقال الزوج في المناقشات التي أجريت برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية إنه خرج من منزله الساعة السادسة أمس لمشاهدة مباراة منتخب مصر مع روسيا على إحدى المقاهي وترك زوجته وطفلتيه نائمات حتي تلقي اتصالا هاتفيا من شقيقه زوجته قرابة الساعة الواحدة صباحا تسأله عن شقيقتها نظرا لاتصالها هاتفيا بها وعدم ردها وقال الزوج انه انتابه القلق لتكراره اتصاله بزوجته وعدم إجابتها فعاد مسرعا إلى المنزل.





وأضاف الزوج أنه فور دخوله الشقة توجه إلى غرفة طفلتيه فعثر عليهما جثتين وأسرع تجاه غرفته فعثر علي زوجته ملقاة بين السرير والدولاب واكتشف فقدان مبلغ 340 ألف جنيه من دولاب غرفة النوم مشيرا الي انه باع شقة ورثها عن والده منذ 15 يوما والمبلغ المسروق كان ثمن الشقة.





وكانت التحقيقات الأولية التي تجري بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمد خالد رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، أشارت إلى ان المجني عليهن تعرضن للخنق وأن الواقعة تم الإبلاغ عنها عقب مباراة مصر وروسيا فى كأس العالم، ورجحت التحقيقات أن الجريمة وقعت أثناء المباراة.





وانتقل محمد عمر وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، الي مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية ومناظرة جثث الثلاثة قتلي وامرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثث لتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء زوج ووالد المجني عليهن لسماع أقواله.



