مشروع قانون لإنشاء روابط تشجيع للأندية بدليلا للألتراس

قال النائب إبراهيم عبد الوهاب أنه يعكف ومعه عدد من النواب لإعداد مشروع قانون لإنشاء روابط تشجيع للأندية بديلا لروبط الألتراس المخالفه للقانون ، وذلك من خلال التنسيق مع الأندية ووزارة الداخلية.



وأكد عبد الوهاب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون يستهدف أيضا عودة جماهير كرة القدم مرة اخرى إلى المدرجات، مشيرا إلى انه سيتم عرض مشروع القانون على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فور الانتهاء من إعداده.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من المقرر أن يأخذ أراء عدد المتخصيين فى مشروع القانون ومنهم المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ، والنائبة رانيا علوانى ، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بشئون الرياضة فى مصر.

