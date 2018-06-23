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#السيسى_مش_هيرحل يتصدر تويتر .. ومدونون: رئيسنا ونفتخر

السبت 23/يونيو/2018 - 03:19 م
صدى البلد
شيرين عادل
تصدر هاشتاج #السيسى_مش_هيرحل المركز الثانى في تريندات موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لتتعاقب آلاف التغريدات بعد ساعات من تدشينه، ردا على إساءات العناصر التخريبية وإبراز ما تحقق من انجازات خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه ..

وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قال مهندس خيرى ندا #السيسي_مش_هيرحل اختيار الشعب فى الصناديق - وفى الشارع نزل 40 مليونا - اللى عاملين هاشتاج مانزلوش ليه وانتخبوا غيره لو هما فى مصر (دليل انهم لجان إلكترونية مدفوعة الأجر من موزة وأمثالها وكل واحد فيهم عامل عشرات الصفحات لنفسه واقرأوا تواريخ إنشائها فهى مثل بعضها وحديثة).

وكتب آخرون زادت الكهربا ومش بتقطع زادت المحروقات ومش عليها طوابير، زالت العشش وبقت بيوت ادمية، رئيسي وافتخر اذا حاربك الغرب فاعلم أنك على صواب #السيسي_مش_هيرحل".

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