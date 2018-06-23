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كأس العالم

شاهد .. هتافات جماهير البرازيل للنجم المصري محمد صلاح بالمونديال

السبت 23/يونيو/2018 - 03:21 م
محمد صلاح
محمد صلاح
مايكل عياد
نشر أحد المشجعين المصريين المتواجدين بروسيا الآن، مقطع فيديو بين شوطي مباراة البرازيل وكوستاريكا، ظهر خلاله جماهير منتخب البرازيل وهي تهتف للنجم المصري محمد صلاح.

وأظهر الفيديو المنشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من داخل ملعب "سان بطرسبرج"، الجماهير وهي تهتف "صلاح، صلاح، محمد صلاح"، كما نشر فيديو آخر للجماهير وهي تهتف لصلاح أيضا خارج الملعب، وذلك بعد فوز السليساو على كوستاريكا.

ويستعد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر في لقائه الأخير بالمونديال أمام فريق السعودية، قبل أن يودع المنتخبان البطولة.

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