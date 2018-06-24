ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الإفتاء: التوسل بالأنبياء والصالحين ليس حراما

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:13 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الوسيلة هي ما يتم التقرب به إلى الغير، والمراد بها في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ كل عمل طيب يُتَقَرَّبُ به إلى الله تعالى، ومراعاة سبيله بالعلم والعبادة.

وفي الحديث: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ» رواه مسلم.

وأضافت دار الإفتاء، أن للأنبياء والمرسلين شفاعةً، ويُلحقُ بهم الأولياء والصالحون، وهذا باتفاق في حال حياتهم ويوم القيامة، أما بعد مماتهم: فعلماء الأمة سلفًا وخلفًا يجيزون التوسل والاستشفاع بالأنبياء والصالحين والأولياء بعد موتهم، ولم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية ومن حذا حذوه.

وأشار الى أنه لا حرمة ولا كراهة في التوسل والاستشفاع بهم كأن يقول المتوسل أو المستشفع: اللهم ببركة هذا النبي أو هذا الولي أكرمني أو وفقني لصالح الأعمال ونحو ذلك، وليس في هذا العمل شرك بالله والعياذ بالله، والمسلم الذي يعتقد في التوسل بالأنبياء والأولياء عقيدته صحيحة وسليمة ما دام يعلم تمام العلم أن النافع والضارَّ والمعطي والمانع هو الله وحده لا شريك له في ملكه، وأن التوسل بالأنبياء والأولياء إنما يُقصَدُ به التقرب إلى الله عز وجل؛ لقربهم ومكانتهم عند الله جل شأنه، وأن لهم شفاعة منَّ الله عليهم بها.

ترشيحاتنا

شوبير: مشاركة الحضري في مواجهة السعودية شرفية .. فيديو

مدرب السويد: ألمانيا لم تحترمنا.. والحكم حرمنا من ركلة جزاء

حسام البدري: أهدف لتدريب المنتخب.. واختياري شرف لي

الرئيس السيسى يقر زيادة المعاشات العسكرية 15%

الحسينى: 3 جهات مستفيدة من محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا.. فيديو

ألمانيا تحقق رقما غائبا عن المونديال منذ 44 عامًا

أحمد موسى يكشف مخطط حمد بن جاسم للإطاحة بأمير قطر..فيديو

تعليق ناري من شوبير بعد خروج المنتخبات العربية من مونديال روسيا

البرازيل تخسر اثنين من نجومها قبل المواجهة القوية مع صربيا

حارس أوكرانيا: رفضت 3000 عرض من أجل ريال مدريد

مدرب السويد مستاء من احتفال نجوم ألمانيا بهدف الفوز في مرماه

ظهرت فجأة في مصر.. العثور على رافعة عملاقة مسروقة من ألمانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

شوبير: مش عايزين ألمانيا تخرج من كأس العالم

الأقراط الكبيرة تعود بقوة في موضة صيف 2018.. صور

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

فيديو

الحسينى: 3 جهات مستفيدة من محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا.. فيديو
جمجوم: تحويل 85 حالة مخالفة لتعريفة المواصلات للنيابة..فيديو
شقيقة ضحية ماسورة الشفط: مكنش فيه لوحة تمنع السباحة .. فيديو
أحمد موسى يكشف مخطط حمد بن جاسم للإطاحة بأمير قطر..فيديو
أحمد موسى: حق النقد متاح لكن دون سب للبلد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟