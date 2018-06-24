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ديني

الإفتاء توضح حكم التجارة فى الملابس النسائية

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:13 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التجارة في الملابس النسائية جائزةٌ شرعًا وإن كانت تصلح للّبس داخل البيت وخارجه، أمام المحارم أو غيرهم.

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال « أتاجر في الملابس النسائية واعترض عليّ بعض الناس أنَّ ما أتاجر فيه حرامٌ شرعًا، فهل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرامٌ شرعًا أم لا؟»، أن كل شئ له استعمالان: أحدهما حرامٌ، والآخرُ حلالٌ، جاز التعامل فيه بيعًا وشراءً وإجارةً وصناعةً وغير ذلك، وتقع المسؤولية على المستعمل وحده، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر من حرج في ذلك، وليس أحدٌ من هؤلاء مكلَّفًا بسؤال المشتري فيمَ يستخدم السلعة.

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