علي جمعة: جماعة الإخوان كانت تكره الشيخ الغزالي لهذا السبب

قال الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الشيخ محمد الغزالي اعترض على سرية تنظيم الإخوان المسلمين، موضحًا أن الغزالي قدّم استقالته من الجماعة هو ومن معه، مشيرًا إلى أن الشيخ الغزالي كان يذهب للمعتقلات ليعظهم ويوضح لهم أخطاءهم.



وأضاف "جمعة"، خلال برنامج "الله وأعلم"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن اعتراض الشيخ الغزالي على سرية التنظيم جعلت هناك كراهية بين أعضاء الإخوان والشيخ ، حتى أني تقابلت مع قيادي إخواني بأمريكا وقالي لي " الشيخ الغزالي ده أنا أكرهه ، فكان يأتينا في طابور الصباح في السجون ليقول لنا أننا على ضلال".



وقال المفتي السابق إن هؤلاء الأشخاص سمعوا الحق ولكن لم يفتح الله قلوبهم له، مؤكدًا أن بعضهم أسوأ من بعض وأن كل ما يأتي جيل يلعن الجيل الذي قبله، ويأخذ بالجماعة لمزيد من الانحراف.