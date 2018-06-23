نقيب الممثلين: زوج ياسمين عبد العزيز راعٍ للمنتخب .. وتورتة محمد صلاح كانت بمطار القاهرة

قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، أن الفنانين الذين سافروا إلى روسيا تلقوا دعوة من احدى الشركات للسفر الي روسيا وارتداء تي شيرت يحمل لوجو الشركة على سبيل الدعاية.



وأضاف زكي خلال برنامج « الحياة في مصر »، أن الطائرة التي كان تقلهم من القاهرة لروسيا تأخرت 8 ساعات، مما دفعهم للذهاب الى احد المطاعم بمطار القاهرة به « تورتة» تحمل صورة الكابتن محمد صلاح، لافتا إلى أن صورة الاعلامية بوسي شلبي مع التورتة جعلت المصريين يعتقدون أن وفد الفنانين قابل المنتخب.



وأكد زكي، أنه لم يقابلوا لاعبي المنتخب على الإطلاق ولم يعرفوا مكانهم، مرددا: « احنا زي المصريين كلهم مشفناش اللاعيبة إلا في الملعب ».



وأشار زكي أن الفنانة ياسيمن عبد العزيز سافرت الي روسيا لان زوجها راعٍ للمنتخب، ومع ذلك تعرضت للإهانة.