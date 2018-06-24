أمين الفتوى: ناقصات عقل ودين ليست إهانة للمرأة.. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة لاتستطيع أن تتحمل القتل، ولم يطلب منها الشرع الشهود على الدماء.



وأضاف أمين الفتوى ، خلال لقاءه على فضائية "الحياة" أن الشرع راعى أن المرأة لا تستطيع أن تتحمل ما يتحمله الرجل فقال تعالى "أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ".



وأكد أن كلمة ناقصات عقل ودين ليست إهانة للمرأة ، مضيفا أن المرأة لها طبيعتها ووصف النبي أنها ناقصة عقل ودين، أن تحترم عقليتها والتعامل معها.

