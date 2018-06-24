زيادة دعم "شقق" الإسكان الاجتماعى إلى 40 ألف جنيه

قال عبدالله رشدى نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إنه سيتم رفع مبلغ الدعم المخصص لحاجزى مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بالإعلانات القادمة.



وأوضح رشدى فى تصريحات خاصة لــــــ"صدى البلد"، أن قيمة الدعم الذى يحصل عليه الحاجز من الصندوق حاليا يتراوح بين 5 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه، وفى التعديل الجديد سيصل الدعم لـــ40 ألف جنيه حسب دخله ، وكلما انخفض الدخل كلما زادت نسبة الدعم.



وتابع، أن هذا القرار بزيادة قيمة الدعم يهدف لمواكبة زيادات الأسعار للوحدات السكنية بالمشروع عقب ارتفاع التكلفة على الدولة بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.