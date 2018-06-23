حارس أوكرانيا: رفضت 3000 عرض من أجل ريال مدريد

قال الحارس الأوكراني أندريه لونين، المنضم حديثًا لريال مدريد، إنه رفض العديد من العروض من أجل الالتحاق بنادي العاصمة الإسبانية.



وأضاف لونين في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "حلمي كان اللعب لريال مدريد، قلت ذلك علنًا أمام صحافة بلادي، أنا من محبي هذا النادي".



وأضاف "الجميع يعلم أنني تلقيت 3000 عرض، لكن حلمي هو ريال مدريد، لم آت إلى هنا من أجل المال، اللعب للميرنجي كان حلمًا بالنسبة لي وقد تحقق الآن".



يذكر أن ريال مدريد أعلن أمس عن التعاقد مع الحارس الأوكراني الشاب أندريه لونين.