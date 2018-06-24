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توك شو

أحمد موسى: أردوغان أعلن نتيجة الانتخابات قبل بدايتها.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:18 ص
رجب طيب أردوغان رئيس
رجب طيب أردوغان رئيس تركيا
توك شو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا قرر تزوير الانتخابات الرئاسية.

وتابع موسى خلال برنامج « على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « وكالة الأناضول الرسمية التركية قالت إن أردوغان حصل على أصوات بنسبة 52.73 % معلقا « أردوغان عمل نتيجة انتخابية قبل الانتخابات ما تبدأ».

وأكد موسى أنه في حالة عدم تزوير الانتخابات الرئاسية التركية سينجح محرم إنجه المرشح الرئاسي باكتساح، لافتا إلى أن إنجه تحدى أردوغان لإجراء مناظرة معه وقاله له « لو لديك رجولة ناظرني»، مشيرا الى أن أردوغان يخلط الدين بالسياسة.

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