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كأس العالم

البرازيل تخسر اثنين من نجومها قبل المواجهة القوية مع صربيا

السبت 23/يونيو/2018 - 11:48 م
صدى البلد
نور عادل
تأكد غياب نجمين من منتخب البرازيل، عن المباراة الحاسمة أمام صربيا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة، ببطولة كأس العالم 2018.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن دوجلاس كوستا، جناح المنتخب البرازيلي، تعرض لإصابة واستبعد من القائمة التي ستواجه صربيا.

وقال رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي، إن كوستا والظهير الأيمن دانيلو سيغيبان عن مباراة صربيا.

وأضاف لاسمار إن كوستا تعرض لإصابة في أوتار الركبة اليمنى مع اقتراب نهاية المباراة التي فاز بها المنتخب البرازيلي على نظيره الكوستاريكي 2 / صفر أمس الجمعة.

وأوضح طبيب الفريق إن الثنائي كوستا ودانيلو، الذي يعاني من مشكلة في الفخذ، سيظلان في سوتشي من أجل الحصول على علاج طبيعي ولن يسافرا مع الفريق إلى موسكو.

ولم يتمكن لاسمار من تحديد ميعاد عودة كوستا للمشاركة مع الفريق.

وأشار طبيب المنتخب إلى إن تيتي، المدير الفني، يتعامل مع إصابة طفيفة في أوتار الركبة.

وانزلق المدير الفني وسقط عندما كان يركض للاحتفال بالهدف الأول الذي سجله فيليب كوتينيو أمام كوستاريكا.

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