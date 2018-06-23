شوبير: فوز مصر على السعودية سيكون سابقة تاريخية .. فيديو

قال الإعلامي أحمد شوبير، أن مباراة منتخب مصر أما نظيره السعودي ليست مباراة شرفية ولكنها مباراة رسمية في بطولة كأس العالم ولابد أن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم للفوز بنتيجة جيدة.



وأضاف شوبير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي الذي يقدم برنامج مع شوبير اليوم المذاع على فضائية صدى البلد، أن فوز الفراعنة على السعودية سيسجل في التاريخ لأنه سيصبح أول فوز لمنتخب مصر في كأس العالم، وسيذكر التاريخ هذه المباراة ولن يعتبرها مباراة تحصيل حاصل كما يقول البعض.



وتابع:" لابد من وجود تركيز من لاعبي المنتخب والجهاز الفني، لكي نظهر بالشكل اللائق، امام السعودية التي ستخوض مباراة للفوز ولا يوجد أمامهم غير ذلك .