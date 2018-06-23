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أخبار العالم

قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة يدخل حيز التنفيذ

السبت 23/يونيو/2018 - 11:56 م
قيادة المرأة للسيارات
قيادة المرأة للسيارات في السعودية
أحمد محرم
أفادت شبكة "بي بي سي" بأن قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية قد دخل حيز التنفيذ منذ قليل مع الدقائق الأولى ليوم الأحد (بتوقيت السعودية).

وانطلقت الخميس الماضي تحت شعار "توكلي وانطلقي" فعاليات تعريفية في مدن سعودية تهدف إلى المساهمة في تعزيز مفاهيم السلامة لقيادة المركبات وكيفية استخدام الطرق، والتعريف بنظام المرور وذلك استعدادًا لتنفيذ القرار السامي بتمكين المرأة من قيادة السيارة في المملكة.

ودشَّن عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"بدولة السعودية، هاشتاج بعنوان #قياده_المراه_للسياره، تزامنا مع اطلاق المباراة "توكلى وانطلقى".

وتصدَّر الهاشتاج، قائمة الأكثر قراءة وتداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بدولة السعودية ، والذي تفاعل معه عدد كبير من النشطاء.

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