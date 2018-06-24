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كأس العالم

مدرب السويد: ألمانيا لم تحترمنا.. والحكم حرمنا من ركلة جزاء

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:43 ص
يان أندرسون، المدير
يان أندرسون، المدير الفني للمنتخب السويدي
حسن العمدة
قال يان أندرسون، المدير الفني للمنتخب السويدي، إن فريقه استحق الحصول على ضربة جزاء في الشوط الأول من المباراة التي خسرها 1-2 ضد ألمانيا.

واشتكى المدرب السويدي من "قلة احترام" الألمان لهم عقب صافرة النهاية، وقال: "بدأ بعض الألمان السير في اتجاهنا، وأظهروا بعض الإيماءات، هذا ما أزعجني كثيرًا، إنه عدم احترام".

وأضاف في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "قاتلنا لمدة 90 دقيقة وعندما انتهت المباراة كانت هناك تصرفات غريبة، كنت غاضبًا جدًا من ذلك، لقد قاتلنا ولكن انتهى بنا المطاف بأيدي فارغة، كان هذا مخيبًا للغاية".

وأخيرًا، أكد أن حكم المباراة حرم فريقه من ركلة جزاء صحيحة، من وجهة نظر المدرب، وقال: "أظهرت الإعادة التليفزيونية أننا كنا نستحق ضربة جزاء في الشوط الأول".

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