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توك شو

نقيب الممثلين: فيفى عبده لم تغادر الفندق إلا لمشاهدة المباراة

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:27 ص
أشرف زكي
أشرف زكي
توك شو
قال أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن فناني مصر يتواجدون دائما في الأحداث العامة لتقديم الدعم.

وتابع زكي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"،:« إحدى شركة الاتصالات اختارت مجموعة من الفنانين بعضهم متعاقد معها للسفر إلى روسيا لدعم المنتخب».

وأضاف زكي « الفنانون أقاموا في فندق متواضع ليس له علاقة بفندق المنتخب» مؤكدًا أن الوفد لم يلتق بلاعبي المنتخب ولو بالصدفة.

وأكد نقيب الممثلين أن الفنانة فيفي عبده، لم تخرج من الفندق نهائيا إلا لمشاهدة مباراة المنتخب مع روسيا.

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نقيب الممثلين: فيفى عبده لم تغادر الفندق إلا لمشاهدة المباراة
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