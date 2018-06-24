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فن

ريهام حجاج تبدأ تصوير مسلسلها الجديد

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:58 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
بدأت الفنانة ريهام حجاج التحضيرات الأولى لمسلسلها الجديد، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة، من إخراج حسين شوكت، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وفى السياق ذاته تعمل الشركة المنتجة حاليا على التعاقد مع عدد من الفنانين، للبدء فى التصوير مباشرة، كما يتم الإعلان عن اسم العمل مع بداية التصوير أيضا.

يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج فيلم "رغدة متوحشة"، بطولة رامز جلال، بيومى فؤاد، واحمد فتحى، وومحمد ثروت، وآخرين، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

كما شاركت ريهام فى إحدى قصص مسلسل "نصيبى وقسمتك 2"، الذى عرض قبل شهر رمضان، وشارك فى بطولة القصة بجانب ريهام، أميرة الشريف، وآخرين، إخراج سيف يوسف، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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