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جمجوم: تحويل 85 حالة مخالفة لتعريفة المواصلات للنيابة..فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال اللواء عمرو جمجوم المدير التنفيذى لمشروع سيرفيس القاهرة، إنه من أول يوم لتحديد أسعار المحروقات تم حساب الزيادة في "التعريفة" حسابا دقيقا وفقا لطول الرحالات.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الاولى" تقديم الإعلامية رشا نبيل، أن الرحلات لمسافة 15 كيلو متر تم زيادتها 50 قرشا فقط، والزيادة المتوسطة من 15 لـ 30 كيلو متر تم زيادتها 75 قرشا والمسافات الكبيرة 1.5 جنيه ، موضحا أنه تم عرض التعريفة الجديدة على لافتات بمواقف ركوب السيارات.

وتابع جمجوم:" تم إضافة ارقام تليفونات شكاوى المحافظات ومجلس الوزراء والرقابة الإدارية، ويجب على المواطن مساعدة الدولة بالابلاغ فورا عن أى سائق يقوم بالمخالفة سواء عن زيادة التعريفة أو تجزئة خط السير".

وأوضح أن هناك حملات مكثفة تقوم بها إدارات المرور،للتأكد من التزام الجميع بالتعريفة المحددة، مشيرا إلى أنه فى محافظة القاهرة تم ضبط 85 حالة مخالفة وعمل محاضر ضد أصحابها وتم إحالتهم للنيابة ".

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