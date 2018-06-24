فاطمة ناصر تكشف لصدى البلد عن مواصفات شريك حياتها

أكدت الفنانة التونسية فاطمة ناصر، عدم صحة ما يقال حول دخولها في علاقة حب حاليا، وأوضحت أن كل ما يشغلها التركيز في اختياراتها الفنية.



وتابعت في تصريح لـ"صدى البلد": "أتمنى أن أتزوج من رجل صادق يحترم المرأة ويقدر عملها".



يذكر أن آخر أعمالها الدرامية مسلسل " قانون عمر " وتدور أحداثه حول مهندس ميكانيكي يٌدعى (عمر) يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب (إيمان العاصي) ابنة صاحب مركز الصيانة، ثم يقع له حادث يقلب حياته رأسًا على عقب، ويزج به خلف القضبان الحديدية؛ إلا أنه يتمكن من الهرب، ويبدأ في إثبات براءته.



يشارك فى بطولة "قانون عمر" إيمان العاصى، وفاطمة الناصر، ومصطفى أبو سريع، ومحسن منصور، وحجاج عبد العظيم، وفتوح أحمد، وإيهاب فهمى، ومحمد أبو الوفا، وليلى حسين، تأليف فداء الشندويلى، وإخراج أحمد شفيق، إنتاج صادق الصباح.