كوبر: أفضل شيء في حياتي هو تدريب منتخب مصر ..فيديو

كشف الأرجنتني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عما حدث في مباراة روسيا، خاصة عقب انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وقال كوبر ، خلال لقائه علي قناة أون سبورت ، أننا مررنا بـ10 دقائق سيئة للغاية، افتقدنا التنظيم والحظ لم يحالفنا واستقبلنا هدفا عكسيا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بعد أن كنا نفكر في الهجوم للتسجيل وفقدنا السيطرة تماما بسبب العصبية.



وأضاف ، أن محمد صلاح لم يشارك ضد أوروجواي لأنه لم يكن لائقا طبيا بنسبة 100%، وهذا قرار الطبيب، لا نتخذ القرار إلا بعد استشارة الطبيب.



وشدد كوبر ، علي أن اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم في السنوات الثلاثة الماضية، كان لابد أن تختار طريقا وتقوم بالبناء عليه وهذا ما قمت به رغم أن البعض يختلف معي فيه، لكن كان ذلك بعد تحليلات كثيرة.



وواصل ، أن اللاعبون ليسوا مذنبين فإن كنتم تبحثون عن مخطيء فهو أنا ودافعوا عن لاعبيكم، وأنتظر أن يكون جيل الشباب يمكنه أن يدعم المنتخب الأول في 2022.



وتابع ، متفهم عن استفسار الناس حول استقبالنا ثلاثة أهداف، رأينا اليوم منتخب بلجيكا يسجل خمسة أهداف. إن كنتم ستطلقون عناوين حول سبب فشل كأس العالم، فهو بسبب كوبر واتركوا اللاعبين.



وأكمل ، أن من الوارد أن أكون أخطأت في الاختيارات لكني لست نادما على ضم أي لاعب واستبعاد آخر لأن كل قرار جاء بعد دراسة ولك أن تتخيل أن هناك 100 مليون يطلبون منك اختيارات ترضيهم، هذا صعب أن تتفق على 23 لاعبا.



وأشار كوبر ، الي أن هذه مسؤوليتنا تجاه جماهيرنا، وأود أن أقول إن أفضل شيء حدث لي في حياتي هو تدريب منتخب مصر وتمثيله في كأس العالم شرف ما بعده شرف، هذا أهم من الفوز بدوري أبطال أوروبا مع أي فريق أوروبي.



ووجه اعتذاره للشعب المصري قائلا ، كنا نريد أن نقدم أفضل من هذا لكن الجميع قدم 100% وكونا أسرة متكاملة وفي النهاية أنا المسؤول.