اتحاد بيرو لكرة القدم: إصابة جيفرسون فارفان بارتجاج في المخ

كشف اتحاد بيرو لكرة القدم عن إصابة مهاجم المنتخب، جيفرسون فارفان، بارتجاج في المخ نقل على إثره لإحدى مستشفيات العاصمة الروسية موسكو، حيث سيظل بها الليلة للاطمئنان على حالته وأشار الى أن الفحص بالاشعة الذى خضع له اللاعب أثبت "سلامته".



وذكرت وكالة الانباء الاسبانية أن فارفان اصطدم بأحد الحراس خلال مران "البلانكيروخا" مساء اليوم على ملعب (خيمكي) في موسكو، وهو الملعب الذي يتدرب عليه المنتخب اللاتيني منذ بداية المونديال.



وأشار بيان اتحاد بيرو لكرة القدم إلى أنه تم نقل اللاعب للمستشفى المخصصة لبيرو من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث خضع لفحوصات طبية.



من جانبه، أكد طبيب المنتخب، خوليو سيجورا، أن "النتائج المبدئية كانت مطمئنة للغاية وأثبتت سلامة اللاعب"، ولكن اللاعب صاحب الـ33 عاما "سيظل تحت الملاحظة للتأكد من سلامته".

وودع منتخب بيرو مونديال روسيا - رسميا - بعدما تلقى خسارته الثانية يوم الخميس الماضي أمام فرنسا بهدف نظيف ضمن المجموعة الثالثة، بعد أن خسر مباراته الافتتاحية بنفس النتيجة أمام الدنمارك.

وتستعد بيرو، التي شاركت في مونديال روسيا بعد غياب 36 عاما، لخوض مباراتها الأخيرة في المجموعة والبطولة يوم الثلاثاء المقبل أمام أستراليا.