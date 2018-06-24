تعرف على اللواء باقي زكي صاحب فكرة عبور خط بارليف.. فيديو

عرض برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامية رشا مجدي، والإعلامي أحمد مجدي، تقريرًا مصورًا عن الراحل اللواء باقي زكي صاحب فكرة عبور خط بارليف.





وتطرّق التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، إلي الحياة العملية للراحل، بداية من التحاقه بالقوات المسلحة، مرورًا بفكرته الشهيرة لتدمير خط باريف، حتي وفاته أمس السبت.





ونشر موقع "صدى البلد" الإخباري بروفايل للواء أركان حرب مهندس باقي زكي يوسف، صاحب فكرة تحطيم خط بارليف بمدافع المياه والذي توفى صباح اليوم.





- اللواء باقي زكي من مواليد 1931

- تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم ميكانيكا سنة 1954

- التحق بالقوات المسلحة في ديسمبر 1954

- عمل في القوات المسلحة بجميع الرتب والمواقع المختلفة حتى رتبة لواء في 1984

- حصل على نوط الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى من الرئيس أنور السادات سنة 1974