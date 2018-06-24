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اقتصاد

أسعار العملات في مصر اليوم

الأحد 24/يونيو/2018 - 09:54 ص
صدى البلد
علياء فوزى
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم الأحد، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي وسجل الدولار نحو 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

وعلى مستوى سعر الدولار فى السوق الموازية 17.96 جنيه للشراء مقابل 17.99 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 20.88 جنيه للشراء، و20.71 جنيه للبيع وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.55 جنيه للشراء، 23.72 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار العملات العربية استقرارًا مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 58.82 جنيه للشراء، و59.25 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

وبلغ سجل الريـال العماني نحو 46.27 جنيه للشراء، و46.60 جنيه للبيع.

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