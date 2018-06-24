توفيق يلتقي وزيري قطاع الأعمال السابقين

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لقاءين مع وزيري قطاع الأعمال السابقين خالد بدوى، والدكتور أشرف الشرقاوي.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسليم وتسلم المسئولية بين الوزراء السابقين والحاليين، والاطلاع على الموضوعات والمشروعات الجارى تنفيذها فى الوزارات لتحقيق حسن المتابعة.



وخلال اللقاءين، وجّه الوزير الشكر للوزيرين السابقين على الجهود المبذولة خلال فترة توليهما المسؤولية، وتم استعراض ومناقشة عدد من الملفات الهامة وتطورات العمل بالقطاع وما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية.



أكد "توفيق" على ضرورة البناء على ما تم إنجازه والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والاستفادة من الخبرات السابقة، واستكمال خطط الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات التابعة والعاملين به.