ضبط 5427 هاربا من أحكام وتحصيل 35392 جنيهًا كغرامات بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 5427 هاربا من أحكام وتحصيل 35392 جنيهًا كغرامات فورية فى حملة أمنية مكبرة لردع المخالفين والهاربين من أحكام جنائية وقضايا جنح على مستوى المحافظة.



وكان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط (10) أحكام جنائية و(2083) حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و(3244) حكما فى الغرامات و(90) حكما فى مخالفات وبلغ اجمالى الاحكام (5427) حكما، وإجمالى المبالغ المتحصلة (35392 جنيها) كغرامات فورية وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها.

