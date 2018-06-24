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برلمان

إحالة إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى الإسكان

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:38 م
لجنة الإسكان بالبرلمان
لجنة الإسكان بالبرلمان
أ ش أ
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب عماد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في جلسته العامة اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018.

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