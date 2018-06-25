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اقتصاد

عبد المقصود: تقدم كبير فى تنفيذ مرافق العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز التنسيقى للعاصمة الإدارية الجديدة، إنه بالنسبة لأعمال المرافق بالمشروع يتم حاليا الحفر وأعمال الخرسانات بمشروعات خدمات الأنفاق، والتي تخدم قطاع الكهرباء والاتصالات بالعاصمة الادارية الجديدة بالكامل.

وأوضح عبدالمقصود، أنه يتم كذلك تنفيذ العدايات التي تمر بها خطوط الصرف والمياه والكهرباء والاتصالات، التي تتقاطع مع الطرق حتى لا يتم حفرها مرة اخري في حالة وجود عطل ما، كما يتم تنفيذ أيضا شبكات المياه والصرف بكامل قطاع المرحلة الأولي بالعاصمة الادارية مرحلة الـ40 ألف فدان بنِسَب مختلفة طبقا للأولوية وللمكان، والتي تضم بدورها خط الصرف الرئيسي للعاصمة الادارية الجديدة، وخط التغذية المغذي من العاشر من رمضان بقطر ١٠٠٠ مم، والذي تم الانتهاء منه بالفعل.

وتابع: تتواجد حاليا مياه تغذي المرحلة الأولي للمشروع بالكامل، كما يتم أيضا تنفيذ خطي المياه من القاهرة الجديدة بقطر ١٠٠٠ مم وبنسب تنفيذ متقدمة لخدمة المراحل التالية.

وبالنسبة لشبكات الطرق، فقد تراوحت نسبة إنجاز الأعمال الترابية للطرق من ٩٥٪ الي ٩٨٪، وايضًا بعض الطرق تم الانتهاء من اعمال الأسفلت بها، والتي تخدم الحي السكني الثالث والحي الحكومي ومنطقة المستثمرين.

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