بدرى: 11 مشروع استكمال تغطية المياه بنسبة 100% بسوهاج

أكد اللواء محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الاستثمارات التى تم تخصيصها للشركة خلال المرحلة المقبلة بقيمة 18 مليون جنيه من قرض البنك الدولى لقطاع المرافق ستيتم توجيهها لمشروعات زيادة تغطية نسبة مياه الشرب بالمحافظة فى مشروعات بـــ11 منطقة مختلفة.



وأوضح بدرى، أن التمويل موزع كالتالى: 3.2 مليون جنيه لمركز البلينا، ومبلغ 2 مليون جنيه لمركز جرجا، ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز دار السلام، ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز طما، ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز طهطا، ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز المراغة، ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز جهينة، كما تبلغ تكلفة مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بمركز ومدينة سوهاج 2 مليون جنيه، ومركز أخميم 1.5 مليون جنيه، ومركز ساقلتة 1.5 مليون جنيه، ومركز المنشأة 1.5 مليون جنيه.



وأشار إلى أن المناطق المحرومة تتمثل فى الامتدادات العمرانية الجديدة داخل الحيز العمرانى والتى لديها موافقات تنظيمية، وسيتم مد خطوط المياه للمناطق المحرومة باطوال 127 كيلو مترا، وتم البدء فى أعمال الطرح والترسية لتنفيذ الاعمال خلال ستة اشهر، وبذلك تصل نسبة تغطية خدمة مياه الشرب بالمحافظة من 97% الى 100%.