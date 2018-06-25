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ديني

هل يلزم الوضوء قبل الغسل من الحدث الأكبر؟.. أمين الفتوى يجيب

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:03 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإسلام دين الطهارة والنظافة فهو قائم على النظام فى كل شيء  حتى لو كان البعض يبتعد عن مسألة النظام فى ترتيب أحداث الوضوء فهناك نظام حتى والمسلم يؤدي العبادة.

وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال «هل يلزم الوضوء قبل الغسل من الحدث الأكبر؟»، إن هناك نوعين من الاغتسال غسل سُنة وغسل مُجزئ، فقد جاء عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" فى غسل السُنة أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ولكن كثيرين يغفلون عن هذا.

وأشار الى أن من لم يتوضأ قبل الجنابة وعمم جسده كله بالماء فغسله صحيح لأنه جاء بالواجب أو بالفرض عليه فقط وهي النية وإعمام البدن بالماء.

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