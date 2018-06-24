مصادر في ليفربول لـ CNN: محمد صلاح يدرس الاعتزال دوليا

يدرس لاعب منتخب مصر ومهاجم نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح مغادرة المنتخب المصري؛ بسبب عدم رضاه عما حدث في الشيشان، حيث كان مقر الفريق خلال كأس العالم في روسيا 2018 ، حسبما صرح مصدر مقرب من مهاجم ليفربول لشبكة سي ان ان.



وأشار تقرير نشره الموقع الامريكي الى انه خلال الموسم الماضي، أصبح صلاح نجمًا عالميًا، مصنّفًا إلى جانب أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار جونيور، وذلك بسبب أدائه الرائع مع نادي ليفربول البريطاني، الذي ساعد في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.



ولكن أصيب صلاح في تلك المباراة ضد ريال مدريد، وغاب عن مباراة مصر الافتتاحية لكأس العالم ضد أوروجواي، على الرغم من أنه لعب وسجل هدفا في مرمى الدب الروسي لكن النتيجة انتهت بهزيمة روسيا المضيفة لمصر 3 اهداف مقابل هدف.



وبينما كان صلاح يناضل من أجل رجوعه الى مستوى لياقته قبل الاصابة، أصبحت صورة صلاح الذي كان يسير إلى جوار زعيم الشيشان رمضان قديروف نقطة حوار رئيسية في كأس العالم روسيا2018



وفي وقت لاحق، منح قاديروف صلاح حق المواطنة الفخرية لجمهورية الشيشان.



وأعطي محمد صلاح نسخة من الأمر في عشاء احتفالي قدمه الرئيس الشيشاني تكريما للفريق المصري.



وفقا لتقارير اعلامية روسية أظهرت صلاح وهو يبتسم بينما كان قاديروف يلقي خطابه ويلقي شارة تحمل العلم الشيشاني على قميص اللاعب المصري الدولي.



وقال المصدر لـ "سي إن إن" إن صلاح لا يرغب في المشاركة في موضوعات تتجاوز كرة القدم أو تستغل في صورة سياسية.



وتقام غدا الاثنين مباراة مصر الأخيرة في كأس العالم ضد المملكة العربية السعودية، بعد خسارة مباراتيهما، ولم تعد مصر قادرة على التأهل من دور المجموعات.

