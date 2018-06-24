ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

مصادر في ليفربول لـ CNN: محمد صلاح يدرس الاعتزال دوليا

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:51 م
محمد صلاح
محمد صلاح
على صالح
يدرس لاعب منتخب مصر ومهاجم نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح مغادرة المنتخب المصري؛ بسبب عدم رضاه عما حدث في الشيشان، حيث كان مقر الفريق خلال كأس العالم في روسيا 2018 ، حسبما صرح مصدر مقرب من مهاجم ليفربول لشبكة سي ان ان.

وأشار تقرير نشره الموقع الامريكي الى انه خلال الموسم الماضي، أصبح صلاح نجمًا عالميًا، مصنّفًا إلى جانب أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار جونيور، وذلك بسبب أدائه الرائع مع نادي ليفربول البريطاني، الذي ساعد في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولكن أصيب صلاح في تلك المباراة ضد ريال مدريد، وغاب عن مباراة مصر الافتتاحية لكأس العالم ضد أوروجواي، على الرغم من أنه لعب وسجل هدفا في مرمى الدب الروسي لكن النتيجة انتهت بهزيمة روسيا المضيفة لمصر 3 اهداف مقابل هدف.

وبينما كان صلاح يناضل من أجل رجوعه الى مستوى لياقته قبل الاصابة، أصبحت صورة صلاح الذي كان يسير إلى جوار زعيم الشيشان رمضان قديروف نقطة حوار رئيسية في كأس العالم روسيا2018

وفي وقت لاحق، منح قاديروف صلاح حق المواطنة الفخرية لجمهورية الشيشان.

وأعطي محمد صلاح نسخة من الأمر في عشاء احتفالي قدمه الرئيس الشيشاني تكريما للفريق المصري.

وفقا لتقارير اعلامية روسية أظهرت صلاح وهو يبتسم بينما كان قاديروف يلقي خطابه ويلقي شارة تحمل العلم الشيشاني على قميص اللاعب المصري الدولي.

وقال المصدر لـ "سي إن إن" إن صلاح لا يرغب في المشاركة في موضوعات تتجاوز كرة القدم أو تستغل في صورة سياسية.

وتقام غدا الاثنين مباراة مصر الأخيرة في كأس العالم ضد المملكة العربية السعودية، بعد خسارة مباراتيهما، ولم تعد مصر قادرة على التأهل من دور المجموعات.

ترشيحاتنا

النطق بالحكم على اللبنانية منى مذبوح 7 يوليو

عاجل.. انطلاق مباراة إنجلترا وبنما بإدارة جهاد جريشة بث مباشر

اليوم.. الظهور الأول لجهاد جريشة فى كأس العالم

مفاجأة.. محمد صلاح يريد مغادرة معسكر المنتخب الوطني

رفيق محمد صلاح يحرز هدف السنغال الأول في اليابان ..فيديو وصور

الان بث حي ومباشر رابط مباراة اليابان والسنغال بث الاسطوره الان مباشر

الحضري يكشف حقيقة أزمته مع هيكتور كوبر

هاري كين يسجل رقما جديدا بعد هدفي بنما.. فيديو

الانتخابات التركية .. التصويت لصالح أردوغان بالإكراه

شاهد.. قصر رئيس بوليفيا 28 طابقا ومهبط طائرات وجاكوزي وغرف تدليك

كأس العالم 2018.. رئيس الاتحاد الأرجنتينى يتعهد بالفوز على نيجيريا

هارى كين يصفع كريستيانو رونالدو ويتربع على عرش هدافى المونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

طلاب أدبي دمياط: علم النفس سهل وتوقعنا الأسئلة
طالبة بجنوب سيناء: علم النفس والاجتماع سهل ومباشر
المرور السعودي يكشف عن أحدث جهاز لتحديد هوية قائدي السيارات
برلماني: المتحف الكبير إنجاز تاريخي ننافس به العالم
السعودية: تأهيل 40 محققة للتحقق من هوية المرأة على الطرق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟