وزير الرياضة للنواب: بحث تجاوزات كأس العالم عقب عودة المنتخب

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إنه سيتم بحث أي تجاوزات ومخالفات حدثت فى إطار مباريات كأس العالم بروسيا.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، المخصص لمناقشة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لاستغلال مشاركة مصر فى كأس العالم.



وقال الوزير للنواب: "سيتم بحث أي تجاوزات ومخالفات، وسيكون لدينا منظومة عمل منضبطة تضمن توفير أجواء مناسبة للارتقاء بالمناخ الرياضي، ولن نسمح فى العموم بأى تجاوزات وسيكون هناك مرونة في آليات العمل، سواء في وزارة الشباب والمديريات التابعة لها وأسلوب الرقابة الداخلية لضمان العمل بشفافية".



وشدد الوزير، على ضرورة تقديم الدعم للمنتخب الوطنى بروسيا، من خلال توفير مناخ مناسب للاعبين والتركيز على الدعم الإيجابي للمنتخب، نظرًا لأهمية هذا الحدث الذى طال انتظاره من الجماهير المصرية، داعيًا إلى تأجيل الحديث أن أي أمور أخري حتي انتهاء البطولة للحفاظ على حالة اللاعبين وتركيزهم.