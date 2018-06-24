فيديو جراف| 10 معلومات جديدة عن السمكة الذهبية فريدة عثمان

- بدأت ممارسة السباحة في الرابعة من عمرها. - أصبحت أصغر سباحة بالبعثة المصرية في البطولات العربية والإقليمية عام 2007 حيث كان عمرها 12 عاما فقط. - كسرت الرقم القياسي بالبطولة العربية عام 2007 بمنافسات 50 مترا فراشة باحتلالها المركز السادس. - في البطولة الأفريقية 2009 حققت 9 ميداليات ( 3 ذهب – 4 فضة -2 برونزية). - في 2010 حققت 6 ميداليات بالبطولة الأفريقية وحطمت فيها الرقم القياسي. - حصلت على أول ميدالية في تاريخ مصر ببطولة العالم للناشئين عام 2011 بذهبية 50 مترا فراشة. - حصدت 7 ذهبيات بدورة الألعاب القطرية وكان عمرها لم يتخط 16 عاما. - حصدت ذهبية 100 ياردة شهر مارس الماضي بمنافسات جامعة كاليفورنيا. - حققت رقما قياسيا وأصبحت ثالث أسرع سباحة في العالم شهر مارس الماضي. - حققت الميدالية الذهبية بمنافسات 50 مترا بدورة ألعاب البحر المتوسط.