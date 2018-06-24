فيديو جراف| 10 معلومات جديدة عن السمكة الذهبية فريدة عثمان

- بدأت ممارسة السباحة في الرابعة من عمرها.

- أصبحت أصغر سباحة بالبعثة المصرية في البطولات العربية والإقليمية عام 2007 حيث كان عمرها 12 عاما فقط.

- كسرت الرقم القياسي بالبطولة العربية عام 2007 بمنافسات 50 مترا فراشة باحتلالها المركز السادس.

- في البطولة الأفريقية 2009 حققت 9 ميداليات ( 3 ذهب – 4 فضة -2 برونزية).

- في 2010 حققت 6 ميداليات بالبطولة الأفريقية وحطمت فيها الرقم القياسي.

- حصلت على أول ميدالية في تاريخ مصر ببطولة العالم للناشئين عام 2011 بذهبية 50 مترا فراشة.

- حصدت 7 ذهبيات بدورة الألعاب القطرية وكان عمرها لم يتخط 16 عاما.

- حصدت ذهبية 100 ياردة شهر مارس الماضي بمنافسات جامعة كاليفورنيا.

- حققت رقما قياسيا وأصبحت ثالث أسرع سباحة في العالم شهر مارس الماضي.

- حققت الميدالية الذهبية بمنافسات 50 مترا بدورة ألعاب البحر المتوسط.