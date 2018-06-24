وقف نائب الطريقة المسلمية وتحقيق مع المشاركين في الصلاة الغريبة

قرر رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية النائب عبد الهادي القصبي، إيقاف نائب الطريقة المسلمية بقرية طناح بمحافظة الدقهلية وائل المسلمي عن ممارسة أي نشاط صوفي داخل جمهورية مصر العربية، اعتبارا من اليوم الأحد، وإحالته للتحقيق عما صدر منه من ارتكاب أفعال مخالفة للشرع والقانون.



كما قرر القصبي إحالة كل من شاركه فى ارتكاب تلك الوقائع والموثقة بالفيديو الذى تم نشره على المواقع الإلكترونية مما يعد خروجا عن المنهج الصوفى القائم على كتاب الله وسنة رسوله الكريم مما يعد إساءة إلى جموع أبناء الطرق الصوفية والمسلمين أجمعين.



وأضاف المستشار الإعلامى لشيخ مشايخ الطرق الصوفية أحمد قنديل، أن القصبي أكد أن تلك الافعال تتنافى مع القواعد الشرعية والأصول الصوفية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، رافضا كافة البدع والخرافات التي لا تمت بصلة إلى المنهج الصوفي، موضحًا أن ذكر المولى عز وجل لابد وأن يكون فى خشوع وأدب وله قواعد من الوقار والخشوع لذلك اتخذت هذا القرار بوقفهم وإحالتهم للتحقيق.



وسادت حالة من الغضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عقب تداول مستخدمي فيسبوك، لفيديو يظهر فيه مجموعة من الصوفية يقومون بالرقص على أنغام الموسيقى، ورقص فى أثناء الصلاة، ثم الجلوس صفين، ومعاودة الرقص على أنغام الموسيقى، الأمر الذى أثار حفيظة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى من الجنسين وجموع الصوفيين، معتبرين إياه انتهاكا واضحا وصريحا لحرمة المساجد وآداب الصلاة.