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أحمد موسى: أردوغان سيخسر الانتخابات حال الإعادة .. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:40 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجب طيب أردوغان سيخسر الانتخابات التركية في حالة الإعادة وسيحسمها محرم إنجه منافس أردوغان، مشيرا إلى أن الشعب التركي صوت لمحرم إنجه، ولكن حدث تزوير.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن رئيس بلدية تتبع الحزب الحاكم في تركيا صرح بأنه سيتم التصويت للغائبين عن الانتخابات لصالح رجب طيب أردوغان.

وأوضح أن هناك العديد من مقاطع الفيديو التي تكشف بشكل واضح تزوير الانتخابات التركية، ووجود تسويد لبطاقات التصويت لصالح أردوغان، وذلك بواسطة الشرطة التركية.

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