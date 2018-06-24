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عمرو المنير: الدولة تسعى لاستفادة أصحاب الدخول الأقل من الخصم الضريبي.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:14 م
عمرو المنير
عمرو المنير
محمد الصاحى
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، إن الدولة تعمل على تخفيض الضرائب عن المواطنين محدودي الدخل، وزيادة الدخل للأفراد من خلال العمل على استفادة الشرائح الأقل دخلا من الخصم الضريبي، وإعفاء أصحاب الدخل المحدود من فرض ضرائب جديدة.

وأضاف المنير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية « سوزان شرارة» في برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «تن»، أن نظام الخصم الضريبي الجديد يفيد أصحاب الدخول الأقل من 667 جنيها شهريا، خاصة أن تلك الفئة معفاة من الخصم الضريبي، مشيرا إلى أن اعلى نسبة في الخصم هى خصم 22.5% لأصحاب الدخول العليا.

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