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اقتصاد

المركزي: 313.62 مليار جنيه حجم أصول وخصوم البنوك في فبراير الماضي

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع إجمالي صافي الأصول والخصوم بالبنوك إلي 313.62 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 243.64 مليار جنيه بنهاية يناير من نفس العام بفارق 69.98 مليار جنيه، ومقارنة بـ 214.14 مليار جنيه في ديسمبر 2017 بزيادة بلغت 99.5 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي أن حجم الأصول والخصوم الأجنبية بالبنك بلغت 253.95 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 178.9 مليار جنيه في يناير 2018 ومقارنة بـ157.4 مليار جنيه في ديسمبر 2017.

وبلغ حجم الخصوم والأصول الأجنبية للبنوك لـ 59.7 مليار جنيه مقابل 64.8 مليار جنيه في يناير الماضي ومقارنة بـ56.8 مليار جنيه في ديسمبر السابق.

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