عمرو المنير: الجميع يستفيد من الخصم الضريبي

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن رفع معدل الخصم الضريبي على الأجور الهدف منه جزء من الحماية المجتمعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بطريقة مختلفة، مشيرا إلى أن الدولة تخدم المواطنين أصحاب الدخول الأقل من الخصم الضريبي.



وأضاف «المنير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» أن الخصم الضريبي يستفيد به كل الأشخاص الذين يقعون في الشرائح الضريبية التي يصدر لها حتى أقل من 200 ألف جنيه سنويا، وتحافظ على الشريحة المتوسطة.



وأوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن كل الأفراد أو شخص يمارس النشاط بشكل فردي سواء تجاري أو صناعي أو مهني أو ثروة عقارية يعفى أو يخصم ضريبيا، لافتا إلى أن هناك شرائح للخصم الضريبي ليستفيد بها أكبر عدد من المواطنين لمواجهة الأعباء المالية وهذا نظام له تأثير إيجابي على المواطن بالإضافة إلى حزمة حماية مجتمعية.