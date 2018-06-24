شاهد.. شاكيرا تشجع منتخب بلادها في كأس العالم

A post shared by Shakira (@shakira) on Jun 24, 2018 at 11:30am PDT

نشرت الفنانة شاكيرا مقطع فيديو مع أصدقائها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث تقوم بتشجيع منتخب بلادها كولومبيا، والذي يشارك في كأس العالم المقام في روسيا والمهدد ايضا بالخروج من الدور الأول.ظهرت شاكيرا مع بعض أصحابها وهي تشجع وتهتف باسم منتخب بلادها كولومبيا.وبرغم من فوز منتخب كولومبيا على نظيره منتخب بولندا بنتيجة 3 – 0 ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثامنة، إلا أنها تأتى في المركز الثالث حيث خسرت كولومبيا أمام اليابان 2 – 1 في الجولة الأولى بينما يحتل المركز الأول والثاني كل من اليابان والسنغال.