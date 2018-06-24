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فن

شاهد.. شاكيرا تشجع منتخب بلادها في كأس العالم

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:31 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة شاكيرا مقطع فيديو مع أصدقائها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث تقوم بتشجيع منتخب بلادها كولومبيا، والذي يشارك في كأس العالم المقام في روسيا والمهدد ايضا بالخروج من الدور الأول.

ظهرت شاكيرا مع بعض أصحابها وهي تشجع وتهتف باسم منتخب بلادها كولومبيا.

وبرغم من فوز منتخب كولومبيا على نظيره منتخب بولندا بنتيجة 3 – 0 ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثامنة، إلا أنها تأتى في المركز الثالث حيث خسرت كولومبيا أمام اليابان 2 – 1 في الجولة الأولى بينما يحتل المركز الأول والثاني كل من اليابان والسنغال.

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شاهد.. شاكيرا تشجع منتخب بلادها في كأس العالم
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