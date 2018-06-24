لجنة المشروعات بالبرلمان تكشف تفاصيل قانون وحدات الطعام المتنقل

قالت هالة فوزي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان، إن قانون وحدات الطعام المتنقلة كانت ينتظره الجميع لانه مهم، لإلزام المحليات بإصدار التراخيص العربات المتنقلة أو الوجبات السريعة للشباب طبقا للاشتراطات.



وأضافت «فوزي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» أنه يمكن إصدار تراخيص لشركات خاصة والشاب أصحاب الـ 18 عاما، مشيرة إلى أنهم حريصين على حماية الشباب والحصول على التراخيص بسهولة ويسر في الإجراءات وفي نفس الوقت الالتزام بالقانون.



وأوضح وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان، أن القانون نص على تواجد جهاز «GBS» وتحديد مكان العربة، الجميع مع تشغيل الشباب وإقامة المشروعات متناهية الصغر، وهناك عدد كبير من الشباب والفتيات تنضم الي هذه العربات المتنقلة من أجل السعي وراء لقمة العيش وتحسين مستوى المعيشة.