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أخبار العالم

رجب طيب أردوغان.. بائع سميط وبطيخ أصبح رئيسا لتركيا

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:34 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
القسم الخارجي
مع إعلان الحكومة التركية فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي شهدتها البلاد، اليوم الأحد، تتوجه أنظار العالم أجمع إلى تركيا الذي يحاول أردوغان السيطرة على مجريات الأمور فيها.

ولد أردوغان، عام 1954 في مدينة إسطنبول، داخل أسرة فقيرة، وعمل في بيع البطيخ والسميط خلال فترة الابتدائية والإعدادية من أجل توفير مصاريفه الدراسية وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة مرمرة، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

مارس أردوغان كرة القدم بين عامي 1969 إلى 1982، وكان لاعب في نادي قاسم باشا، انضم إلى حزب الخلاص الوطني الذي كان يقوده نجم الدين أربكان، وتوقف عن العمل السياسي عقب حل الاحزب السياسية عام 1980، ثم عاد مره أخرى إلى نشاطه عام 1983، وبدء نشاطه الكبير وخاصة في مدينة اسطنبول.

وباع أردوغان العصير والسميط في شوارع اسطنبول ليكسب دخلا ولو بسيطا، ليصبح بعد سنوات رئيسا لبلديتها. وعام ٢٠٠١ أسس حزب العدالة والتنمية، الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر 2002 لكن أردوغان لم يتمكن من تولي رئاسة الوزراء لإعلان المجلس الانتخابي الأعلى عدم أهلية انتخابه قبل شهرين من ذلك.

وطلب من عبد الله جول ذراعه اليمنى تولي المنصب حتى يتسنى له تنظيم انتخابه شخصيا أثناء انتخابات تشريعية جزئية تمكن من الترشح إليها بفضل تعديلات اقرها البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية. وأصبح رئيسا للحكومة في مارس 2003.

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