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المالية: زيادة الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع تدفعهم للتهرب.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:26 م
وزير المالية
وزير المالية
محمد الصاحى
انتقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مطالبة البعض بزيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة بنسبة تتجاوز النسبة المحددة قانونا والمعمول بها والتي تقدر بـ 22.5%.

وقال وزير المالية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «خيري رمضان » في برنامج «مصر النهاردة» المذاع على الفضائية «الأولى»، أن القانون هو من حدد تلك النسبة، مؤكدا أنه لا يمكن تعديل تلك النسبة إلا بتعديل تشريعي، مشيرا إلى أن تعديل تلك النسبة له العديد من الآثار على الاستثمار والاقتصاد والتي تضر بالاستثمار بصورة كبيرة وفتح باب للتهرب الضريبي.

وتابع: "لو زودنا الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع هيخليهم يتهربوا من سدادها ويشوفوا باب خلفي".

وأوضح وزير المالية، أن أولويات الدولة في تلك الفترة جذب الاستثمارات لخلق فرص لتشغيل الشباب وتخفيض نسبة البطالة في المجتمع.

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