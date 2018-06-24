ناخب يدلي بصوته مرتين في الانتخابات التركية.. فيديو

نشرت صحيفة "زمان" التركية صورا لأحد الناخبين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التركية مرتين، في إحدى القرى الكردية.



وقالت الصحيفة التركية إن أحد الناخبين في تركيا أدلى بصوته "مرتين" في قرية "سونجو" التابعة لمدينة "موش" ذات الأغلبية الكردية لصالح أردوغان وحزب العدالة والتنمية ثم يصور ذلك وينشره عبر حساباته في الإعلام الاجتماعي.



وكانت صحيفة زمان التركية كشفت عن عدد من الخروقات ومحاولات التزوير التي شهدتها لجان الاقتراع التركية، اليوم الأحد، حيث شهدت لجنة انتخابية في منطقة باجلار بمدينة دياربكر القبض على ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم الدخول وبحوزتهم ألف ورقة اقتراع مختومة مسبقا.



ومن جهة أخرى أوقف مراقبو الانتخابات أشخاصًا يضعون أصواتا إضافية في صندوق الاقتراع ببلدة سوروج، ونشر أحد المراقبين عبر موقع تويتر تغريدة قال خلالها "في المكان الذي اعتدى فيه مرشح حزب العدالة والتنمية على صاحب محل تجاري قبل عدة أيام، وألقى المراقبون القبض على أشخاص يضعون أصواتا إضافية في صناديق الاقتراع".

