إيهاب الكومي يكشف عن مكالمة هاتفية تخص اعتزال محمد صلاح دوليا

كشف الإعلامي ايهاب الكومي عن مكالمة هاتفية مع شخص قريب جدا من النجم الدولي محمد صلاح، جاء فيها تصريح باستياء شديد من موقف اتحاد الكرة من خبر اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي.



وأضاف الكومي خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد، خلال تقديمه برنامج مع شوبير اليوم، أن هذا الشخص القريب من محمد صلاح هاجم اتحاد الكرة بشكل كبير، وقال إنهم يستغلون الفرعون المصري للمصالح الشخصية.



وأشار الكومي إلى أن محمد صلاح أصبح رمزا من رموز مصر مثل نجيب محفوظ وأحمد زويل.