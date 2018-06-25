أحمد موسى: اتحاد الكرة دمر صلاح وارتكب جريمة بحقه .. فيديو



وأضاف موسى «معسكر إيه اللي بيتعمله حفلات، وهو لسه عنده مباريات، اتحاد الكرة مسؤول مسؤولية كاملة عما يتعرض له صلاح».



وأكد موسى أن اتحاد الكرة ارتكب جريمة بحق محمد صلاح، مطالبا بمحاسبة الاتحاد بأكمله.



انتقد الإعلامي أحمد موسى الاتحاد المصري لكرة القدم قائلًا «مش كفاية دمرتوا المنتخب كمان دمرتوا محمد صلاح».وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «صلاح تعرض لضغط إعلامي إنجليزي بعد لقائه مع رمضان قديروف الرئيس الشيشاني، نظرا لاتخاذ أوروبا موقفا ضد رئيس الشيشان» معلقا «الله لا يسامح من تسبب في أزمة محمد صلاح».