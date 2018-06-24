أحمد موسي: أردوغان فصل دستورا لتكون مدة الحكم 10 سنوات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجب طيب أردوغان زور الانتخابات التركية، مضيفا:" أردوغان فصل دستورا على مزاجه مدة الحكم فيه 10 سنوات".



وأضاف موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الشرطة تحمي مزوري الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك تزويرا فاضحا للانتخابات التركية، حتى يستمر أردوغان في الحكم.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن ما يتم الإعلان عنه حتى الآن من نتائج للانتخابات هو إعلام أردوغان، ولكن الإعلام التركي المعارض يؤكد أن هذه الأرقام المعلنة غير حقيقية ومزورة.