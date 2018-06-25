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كأس العالم

مع شوبير: وكيل محمد صلاح وراء تسريب خبر مفبرك عن اعتزاله

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:00 ص
محمد صلاح نجم نادي
محمد صلاح نجم نادي ليفربول
عمرو ابوبكر
قال وليد عبد السلام رئيس تحرير برنامج مع شوبير، إن رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وراء تسريب خبر مفبرك لوكالة سي ان ان، عن اعتزال اللاعب للعب الدولي عقب انتهاء رحلة الفراعنة في المونديال .

وأضاف عبد السلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، الذي يقدم برنامج مع شوبير المذاع على فضائية صدى البلد، أن محمد صلاح مستمر في اللعب دوليا ولم يقرر الاعتزال، وملتزم في المران مع المنتخب المصري، ومستعد لخوض مباراة السعودية.

وأشار الى أن انتشار الخبر سريعا يدل على شعبية محمد صلاح الدولية المميزة .

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