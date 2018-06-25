أحمد عز بدلا لـ أمير كرارة فى الممر

قرر المخرج شريف عرفة الاستعانة بالفنان احمد عز بديلا عن الفنان امير كرارة للمشاركة فى بطولة فيلم "الممر" بعد اعتذار الاخير بالاتفاق مع المنتج هشام عبد الخالق كونه قدم من قبل شخصية الضابط وفضل عدم المشاركة خوفا من التكرار.



الفيلم يجسد قصة أسطورة الصاعقة المصرية الراحل المقاتل "ابراهيم الرفاعى" هو أول من أسس مجموعة "الصاعقة" المصرية 39 قتال.



يذكر ان الصحف الاسرائيلية كانت تلقب المجموعة 39 قتال بالشياطين المصريين نظرا لقوة وشجاعة هذه المجموعة فى الدفاع عن أرض مصر إبان العدوان الثلاثي عليها، والمجموعة "39 قتال" نفذت 72 عملية انتحارية خلف خطوط العدو ودمرت ممر جيش العدو بقناة الدفرسوار.

